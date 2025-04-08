لمحبّي السفر والمغامرات.. «سامسونغ» تطلق هاتفاً متيناً

تستعد شركة “سامسونغ”، لإطلاق هاتفها الجديد الذي حصل على هيكل شديد المتانة، ما يجعله جهازا مميزا لمحبي السفر والمغامرات.

وتبعا لأحدث التسريبات، “حصل هاتف Galaxy XCover7 Pro على هيكل مقاوم للصدمات وفق معيار MIL-STD-810H، ومضاد للماء والغبار وفق معيار IP68، كما جهّز بتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، وشاشة جاءت PLS LCD، مقاسها 6.6 بوصة، دقة عرضها (1080/2408) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها تعادل 400 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بزجاج +Corning Gorilla Glass Victus المقاوم للصدمات والخدوش”.

وبحسب التسريبات، “يعمل الجهاز بنظام Android 15 مع واجهات One UI 7، ومعالج Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3، ومعالج رسوميات Adreno 710، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة داخلية 128 غيغابايت قابلة لتوسيع سعتها عبر شرائح microSDXC، والكاميرا الأساسية للهاتف أتت ثنائية العدسة بدقة (50+8) ميغابيكسل، وكاميرته الأمامية أتت بدقة 13 ميغابيكسل”.

ودعمت “سامسونغ”، هذا الجهاز “بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C 2.0، وتقنيات Bluetooth 5.4، وشريحة NFC، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وبوصلة إلكترونية، وبطارية بسعة 4350 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 15 واط”.