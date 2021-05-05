لمخاطبة أنصاره.. «ترامب» يُطلق منصة إلكترونية جديدة

أطلق الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، منصة إلكترونية جديدة لنشر خطاباته إلى أنصاره بعد أن حُجِبت صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى.

وأوضحت قناة “فوكس نيوز” أن فريق ترامب وضع منصة “From the Desk of Donald J. Trump” على موقع لجنة الإجراءات السياسية “Save America”، الذي تم فتحه بعد الانتخابات العامة في الولايات المتحدة في نوفمبر 2020.

ونقلت القناة عن مصدر مقرب من ترامب قوله، إن نشر المواد على المنصة سيكون متاحا فقط للرئيس السابق، بينما سيكون بإمكان أنصاره مشاركته عبر مواقع التواصل الاجتماعي العادية.

وحجبت الهيئات الإدارية لكل من “فيسبوك” و”تويتر” و”إنستغرام” حسابات ترامب في هذه المنصات على خلفية أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير 2021 من قِبل أنصار للرئيس السابق الذي كان يرفض حينها الاعتراف بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام منافسه الديمقراطي والرئيس الحالي، جو بايدن.

وفي مارس الماضي، أطلق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، موقعا إلكترونيا ليكون منصة لمؤيديه، يتواصل من خلاله معهم ويستعرض الفترة التي قضاها في البيت الأبيض.

وتعرض الصفحة الرئيسية لموقع 45office.com صورا عديدة لترامب مع شخصيات مختلفة مثل زوجته ميلانيا وأفراد في الجيش وزعماء دوليين والتقطت جميعها في عدة مناسبات خلال فترة رئاسته.

وورد في رسالة على الصفحة: “مكتب دونالد جيه ترامب ملتزم بالحفاظ على الإرث الرائع لإدارة ترامب مع إعطاء دفعة لأجندة أمريكا أولا”.

ويضم قسم “من نحن” بالموقع موجزا من 850 كلمة عن فترة ترامب الرئاسية ويسلط الضوء على ما أشار إليها الرئيس السابق كثيرا بوصفها أعظم إنجازاته مثل أمن الطاقة والحدود وتعزيز حلف شمال الأطلسي وتحالفات دولية أخرى وكذلك إدارته لمواجهة جائحة فيروس كورونا.