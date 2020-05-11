لمخالفة إجراءات كورونا.. إحالة 12 مصرياً للمحاكمة بتهمة إقامة الصلاة على سطح أحد المنازل

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على 12 شخصاً، اتهمتهم بتنظيم وإقامة صلاة التراويح على سطح أحد المباني، في منطقة القطامية إحدى ضواحي العاصمة، القاهرة الجديدة، ما يُخالف قرارات السلطات بمنع التجمعات والصلوات الجماعية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن الشرطة تحركت بعد وصول بلاغ من بعض المواطنين يُفيد بتجمع عدد من المواطنين فوق سطح مبنى سكني يقيمون به، لإقامة صلاة التراويح، إذ اعتبر صاحب الشكوى أن “الأمر يعرض حياة الجميع للخطر”.

وأمرت نيابة القاهرة الجديدة بإخلاء سبيل المتهمين بكفالة مالية بلغت 500 جنيه، كما حددت موعد 2 يونيو 2020 لمحاكمتهم بمحكمة الجنح، بتهمة مخالفة قرارات رئيس الوزراء ووزير الأوقاف بمنع التجمعات وإلغاء صلاة التراويح.

هذا وسبق أن فرضت الحكومة المصرية، حظر تجول من الساعة التاسعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، كما أمرت بإغلاق دور العبادة ومنع إقامة صلاة التراويح هذا العام، كما أغلقت المدارس والجامعات، في محاولة لاحتواء تفشي كورونا.

يُشار إلى أن مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في عدد الإصابات اليومية وعدد الوفيات، فقد سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 436 حالة ونحو11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي أعداد المصابين إلى 9400 حالة، وعدد الوفيات بلغ نحو 525 حالة.

ورغم تصاعد الأصوات بضرورة فرض الحظر الشامل، وفق ما طالبت به نقابة الأطباء المصرية من أجل تقليل الإصابات بالفيروس، لكن السلطات ردت على هذه الدعوات على لسان مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين إن الأمر قيد النقاش ولم يبت فيه بشكل نهائي بعد.

كما تتجه الحكومة المصرية لسن قانون يُعاقب أي شخص لا يرتدي الكمامة في الأماكن العامة والمواصلات، بغرامة مالية تتراوح بين 20 و300 دولار.

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