لمدة 3 سنوات.. الحكم بالسّجن على مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية

أعلن مكتب النائب العام إصدار محكمة جنايات طرابلس حكما بحبس مدير سابق لشركة الاستثمارات الخارجية لمدة 3 سنوات بتهمة إلحاق الضرر بالمال العام.

وذكر مكتب النائب العام أنّ المتهم أخلّ بواجب تحصيل قيمة قروض بلغت 200 مليون جنيه مصري وأخرى بلغت 5 ملايين دولار أمريكي، وفقا لما نشره المكتب.

وتابع مكتب النائب العام أنّ المحكمة تولت التحقيق واقع تقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح، بحسب وصغه.

وأضاف مكتب النائب العام أنّه وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع؛ قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم عليه؛فأنزلت به عقوبة السجن.