لمدة 6 أشهر.. قيادة جديدة لعملية «إيريني» البحرية بدل السابقة

تولى الأدميرال فالنتينو رينالدي قيادة القوات عملية «إيريني» بدلا من الأدميرال ستيليانوس ديموبولوس وذلك لمدة 6 أشهر.

وقال الأدميرال ستيفانو تورتشيتو خلال مراسم تسليم والاستلام إنّ عمر إيريني بلغ 3 سنوات، وساهمت فيها 23 دولة أوروبية يوميًا؛ التزامًا منها بسياسة الأمن والدفاع الأوروبية المشتركة من أجل الوصول إلى سلام دائم في ليبيا.

وأوضح تورتشيتو أنّ إيريني هي الجهة الوحيدة الملتزمة بتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، مشيرا إلى تمديد الاتحاد الأوروبي مؤخرًا ولايتها لمدة عامين، وهو تأكيد مهم يأخذ في الاعتبار النتائج الرائعة التي حققتها حتى الآن.

وتابع تورتشيتو أنّه منذ إطلاق إيريني، أجريت عمليات فحص واستعلام لنحو 9 آلاف سفينة تجارية، وتفتيش 25 سفينة مشبوهة في 3 مناسبات، حيث جرى العثور على نحو 150 عربة مدرعة أو جرى تعديلها للاستخدام العسكري.