لمزاج جيد.. حافظ على هذه الخطوات

يمكن لبعض الأطعمة أيضاً أن تشعرك بها. في ما يلي بعض النصائح:

* زيادة عدد حصص الفواكه والخضروات التي تأكلها في اليوم إلى 7 حصص “يرفع المعنويات”.

* كشفت دراسة حديثة أن شرب القهوة في الصباح يزيد الشعور بالمتعة، إذ تبيّن أن النساء اللاتي تناولن كوبين إلى 3 أكواب من القهوة يومياً أقل استعداداً لتطوير الاكتئاب بنسبة 15 بالمائة.

* تساعد مضادات الأكسدة التي يحتوي عليها الشوكولا على غسل جدران الشرايين، وخفض ضغط الدم، وتحسين الدورة الدموية.

* يتمتع الفطر بفوائد كثيرة، ويحسن بفضل غناه بمعدن السيلينيوم المزاج. كما أنّه يقلل الاكتئاب والقلق والشعور بالتعب. كذلك يحتوي الفطر على فيتامين “د” الذي يحسن المزاج.

* أكّدت دراسة يابانية أن شرب 5 أكواب من الشاي الأخضر يومياً يقلل مستوى التوتر النفسي بنسبة 20 بالمائة.