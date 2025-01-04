لمساءلة حكومة «حمّاد».. مجلس النواب يدعو لعقد جلسة رسمية

دعا رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، لمساءلة الحكومة المكلفة من المجلس، عمّا حققته من إنجازات خلال عام 2024.

وجاء في بيان المجلس: “يدعو رئيس مجلس النواب الأعضاء لحضور الجلسة الرسمية التي ستعقد بمقر المجلس بمدينة بنغازي يوم الإثنين المقبل الموافق الخامس من شهر رجب 1446 هـ، السادس من يناير الجاري، وذلك لمسائلة الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، عن ماتم إنجازه في سنة 2024م وما ستقدمه خلال سنة 2025 م ومناقشة بقية بنود جدول أعمال المجلس”.