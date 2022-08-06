لمساعدة مصابي بنت بية.. روما تُعلن حالة الطورائ في الخارج

أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الطوارئ للتدخل في الخارج، لمدة 3 أشهر، نتيجة الأحداث الاستثنائية التي ضربت بلدية بنت بية في جنوب ليبيا.

وقالت وكالة نوفا الإيطالية إنّه من المتوقع أن تصل أول رحلة للحماية المدنية اليوم السبت، مؤكدة أنه سيتم تفعيل نظام عمليات الإنقاذ الصحي المركزي البعيد للكشف عن توافر الأسرة المتاحة على الأراضي الوطنية، وتحديد طريقة تنظيم الخدمة الوطنية الكافية لنقل المصابين إلى إيطاليا.

وذكرت الوكالة الإيطالية أنّه جرى تخصيص 3 ملايين يورو لهذا التدخل، على أن يدفعها الصندوق لحالات الطوارئ الوطنية، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء الإيطالي.