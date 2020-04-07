لمساعدتها في اجتياز كابوس كورونا.. «الوفاق» تُرسل فريقاً طبياً لإيطاليا

إرسال 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض. [رويترز]

تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي دي مايو.

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن الطرفان بحثا الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الأمر خاصة في إيطاليا.

وأكد سيالة وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء، وفق قوله.

من جانبه تقدم الوزير الإيطالي بالشكر والتقدير لحكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم الكامل مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.

اقترح تصحيحاً