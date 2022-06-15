لمعالجة مختنقات راس جدير.. اجتماع تونسي ليبي رفيع المستوى

انعقد اجتماع ثنائي رفيع المستوى بين الجانبين الليبي والتونسي لبحث الملفات ذات الاهتمام ‏المشترك بين البلدين ومعالجة كافة المختنقات بمنفذ رأس جدير الحدودي.

الاجتماع الذي عقد بتونس ضم من الجانب الليبي وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد الشوبي ووزير الداخلية خالد مازن ووزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ورئيس بلدية زوارة وعددا من مسؤولي الجمارك والأمن.

ومن الجانب التونسي، ضم الاجتماع وزير النقل، ورئيس بلدية بن قردان، ورؤساء الضوابط الأمنية بالمنافذ الحدودية، وعدد من مسؤولي شرطة الحدود.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الاجتماع تناول معالجة جميع الاختناقات بمعبر رأس جدير ووضع حلول عاجلة لضمان تدفق حركة الركاب والبضائع.

كما أعلنت الوزارة عن خطة لتطوير المرافق الخدمية في المعبر وزيارة تفقدية خلال الفترة المقبلة للوقوف على التقدم بشأن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين.