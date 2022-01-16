لمعالجة ملف الهجرة.. الخارجية تؤكد على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي

قامت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، بزيارة تفقدية لمركز إيواء المهاجرين بمنطقة عين زارة فالعاصمة طرابلس.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، فإن الزيارة تأتي في إطـار دعـم جـهـود الحكومة في إيواء وتموين المهاجرين.

واستمعت الوزيرة خلال الزيارة، لمطالب المهاجرين والمهاجرات واحتياجاتهم من رعاية صحية ومعيشية، مؤكدة أن حكومة الوحدة الوطنية تولي اهتماما خاصا بهذا الملف، وبما يكفل احترام حقوق الإنسان وحفظ كرامة جميع المهاجرين.

وقالت الوزيرة خلال الزيارة، إن ملف الهجرة غير القانونية يستنزف موارد كبيرة للدولة الليبية أمنيًا واقتصاديا، مضيفة أن الملف يحتاج تعاونا دوليا جاداً من قِبل المنظمات الإنسانية ودول الجوار للحد من هذه الظاهرة، وحماية حقوق المهاجرين إنسانيا وصحيا.

كـمـا ناقشت وزيرة الخارجية مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية محمد سالم الخوجة، أهـم التحديات التي تواجه عمل الجـهـاز، والبرامج الآليات المتخذة للتخفيف من تدفق المهاجرين، وسـبـل رعـايـة الموجودين منهم بمـراكـز الإيواء ومراعاة أوضـاعـهم الإنسانية، مع ضمان احترام القوانين الدولية لحقوق الإنسان والقوانين الإنسانية وقانون اللاجئين.