لمعرفة الطفرة الجينية.. إرسال عينات تحاليل مرضى الضمور للخارج

أعلن المستشفى الجامعي طرابلس إجراءه كشوفات طبية لـ70 حالة من مرضى الضمور خلال يوم واحد بينهم 40 طفلا.

وقالت رئيسة وحدة الضمور بالمستشفى الجامعي طرابلس أسماء حسين إنه تقرر إجراء التحليل الجيني لمعرفة الطفرة الجينية وتحديد نوع المرض، وإرسال عينات التحاليل للخارج.

وذكرت حسين أن جرى التنسيق للكشف على 30 حالة لمرضى الضمور من فئة الكبار في العمر، والتأكيد على ضرورة اصطحاب المرضى التقارير الخاصة بهم حتى يتسنى سهولة التشخيص.

وحسب المستشفى، فقد شدد المرضى وذووهم على ضرورة التنسيق بين منظمة مرضى ضمور العضلات الجيني، والمستشفى لضمان إجراء الكشوفات والتحاليل الجينية بطريقة منظمة تفاديا للازدحام.

من جانبها، قالت رابطة مرضى ضمور العضلات في ليبيا إنه تم الإتصال بكل المرضى لإجراء التحليل الجيني في طرابلس وسبها وبنغازي وفق آلية اتخدتها منظمة مرضى ضمور العضلات، بالتنسيق مع اللجنة العلمية العليا.