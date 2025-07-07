لمكافحة الفساد.. النيابة العامة تُدرب وكلاءها في فرنسا

واصل مركز البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام، تحقيق مستهدفات تعاونه الدولي الفني مع مؤسسة خبراء فرنسا، حيث أوفد المركز وكلاء للنائب العام للمشاركة في دورة تدريبية بمدرسة القضاء الفرنسية حول التحكيم الدولي.

وتأتي هذه المشاركة ضمن مخططات هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، بهدف تنمية قدرات الوكلاء في مجالات تتطلب معرفة موضوعية دقيقة.

ويركز التدريب على منظومة التحكيم التي نظمها القانون رقم 10 لسنة 2023، والتي تعزز استقلالية التحكيم كأسلوب بديل لحل النزاعات على المستويين الوطني والدولي.

ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة لتكريس الحماية للتحكيم من ممارسات الفساد التي تؤثر سلباً على دوره في التجارة الدولية والاستثمار، مما يساهم في تعزيز النزاهة والثقة في هذا الأسلوب القضائي الحيوي.