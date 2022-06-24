لمكافحة كورونا.. إيطاليا ترسل شحنات من المساعدات الإنسانية إلى ليبيا

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية عن استمرار إرسال الشحنات الإنسانية المتجهة إلى ليبيا لمكافحة وباء كوفيد19.

ونقلت وكالة نوفا الإيطالية، عن الخاريجة الغيطالية وصولة شحنة إنسانية غادرت قاعدة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية للطوارئ في برينديزي، وتحتوي على حوالي 14 طنًا من جل التعقيم والتي وصلت في الواقع إلى ميناء طرابلس في 21 يونيو.

وسيستخدم الهلال الأحمر الليبي الإمدادات كجزء من أنشطة الوقاية من جائحة كوفيد 19 وهي جزء من نقل سابق للسلع الطبية تم تنظيمه في ديسمبر الماضي.

وتأتي هذ المساعدة إلى جانب مساهمة طارئة بقيمة 300 ألف يورو لصالح الاتحاد الدولي من جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر دُفعت في سبتمبر 2021.