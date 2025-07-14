لمناقشة الخطط المستقبلية.. «دعم الاستقرار» يجتمع بالإدارات والفروع

عقد رئيس جهاز دعم الاستقرار المُكلّف من المجلس الرئاسي حسن أبوزريبة، الأحد، اجتماعًا رسميًا ضمّ مدراء المكاتب والإدارات التابعة للجهاز.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالجهاز، فإن الاجتماع يأتي وذلك لمتابعة سير العمل وبحث التحديات الراهنة، إلى جانب مناقشة الخطط المستقبلية لتعزيز الأداء الأمني والخدمي.

وناقش الاجتماع سُبل تطوير آليات العمل الميداني والإداري بما يواكب طبيعة المرحلة الحالية التي تمر بها العاصمة طرابلس، والتي تتطلب تضافر الجهود ورفع مستوى الجاهزية والاستجابة.

من جانبه أكد رئيس الجهاز خلال الاجتماع على أهمية توحيد الجهود، والانضباط في الأداء، والعمل وفق رؤية متكاملة تضمن تعزيز الاستقرار وتقديم الخدمات الأمنية بكفاءة، مشددًا على ضرورة التعامل المهني والفعّال مع التحديات التي تواجه العمل اليومي.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الدورية التي تهدف إلى تقييم الأداء، ووضع خطط عملية قابلة للتنفيذ تسهم في رفع مستوى الأمن والخدمة المقدّمة للمواطنين.

وتم إنشاء الجهاز بموجب قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني سابقاً رقم 38 لسنة 2021م.

وبحسب ما نصت المادة الرابعة من القرار، يتولى الجهاز الاختصاصات والمهام الآتية:

تعزيز الإجراءات الأمنية الكفيلة بحماية المقرات الرسمية للدولة من أية تهديدات أمنية، وكذلك تعزيز حماية المسؤولين كلما تطلب الأمر ذلك، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

المشاركة في تأمين وحماية الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وكذلك النشاطات الشعبية، ونشاط مؤسسات المجتمع المدني المأذون لها من الجهات المختصة

المشاركة كلما اقتضت الضرورة في تنفيذ العمليات القتالية بما في ذلك عمليات الاقتحام والمداهمة والملاحقة الأمنية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة

مكافحة الشغب وفض الاشتباكات التي ينفذها المسلحون الخارجون عن القانون في المدن والقرى الليبية بالتعاون مع مديريات الأمن والأجهزة المختصة بالمدينة

المشاركة في عمليات القبض وملاحقة المطلوبين في القضايا التي تهدد الأمن القومي للدولة، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية

نشر الوعي الأمني بين شرائح المجتمع وتبني ثقافة عدم الاحتكام للسلاح، وفض المنازعات والخلافات عبر الجهات القضائية والأمنية والاجتماعية ودعم برامج جمع السلاح غير المرخص

التعاون الأمني وتبادل المعلومات مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة بشأن مكافحة كل ما يهدد الأمن القومي واستقرار المجتمع

المساهمة في مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية

أية مهام أخرى تسند له من قِبل المجلس الرئاسي وفقا للتشريعات النافذة