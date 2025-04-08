لمناقشة قرارات المصرف المركزي.. رئيس مجلس النواب يدعو إلى حضور جلسة رسمية

وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، دعوة رسمية إلى أعضاء المجلس لحضور الجلسة الرسمية التي ستُعقد يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، وذلك للاستماع إلى إحاطة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن ما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عنه مؤخرًا.

وأوضح صالح أن “الجلسة ستخصص لمناقشة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل مصرف ليبيا المركزي فيما يخص الوضع المالي والاقتصادي للدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي تواجهها ليبيا”.

ويأتي هذا الاجتماع بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب، الذين طلبوا مناقشة الأوضاع المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى استدعاء محافظ المصرف لحضور الجلسة الرسمية وتقديم إفادة شاملة حول آخر التطورات المالية في البلاد”.