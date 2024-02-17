لمنع الذكاء الاصطناعي من الخداع.. حيتان التكنولوجيا تتدخل!

مع تنامي المخاوف من الذكاء الاصطناعي وقدرته على خداع الناخيبين بشكل لا يمكن اكتشافه، لاسيما بعد المكالمة المزيفة التي انتشرت منذ أسابيع بصوت الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقعت شركات التكنولوجيا الكبرى اتفاقًا، لتبني احتياطات، تمنع استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في تعطيل الانتخابات الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

واجتمع المديرون التنفيذيون للتكنولوجيا من “مايكروسوفت” و”ميتا” و”أمازون” و”آي بي إم” و”أدوبي” و”أوبن إيه آي” و”تيك توك”، في مؤتمر ميونيخ للأمن أمس الجمعة، لإعلان إطار عمل تطوعي لكيفية استجابتهم للتزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي والذي يخدع الناخبين عمدا.

ووقعت على الاتفاقية 12 شركة أخرى، بما في ذلك “إكس” –”تويتر” سابقًا- التابعة للمليادير “إيلون ماسك”، لمواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في تزييف، أو تغيير مظهر، أو صوت، أو تصرفات المرشحين السياسيين أو تقدم معلومات كاذبة للناخبين.

وفي حين لا تلتزم الشركات بحظر أو إزالة التزييف العميق، تحدد الاتفاقية الأساليب التي سيستخدمونها لمحاولة اكتشاف المحتوى المضلل والذي طوره الذكاء الاصطناعي، والعمل على تثقيف العامة حول كيفية تجنب الانخداع بالمحتوى المزيف.

يأتي الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الوقت الذي من المقرر أن تجري فيه انتخابات وطنية في عام 2024، في أكثر من 50 دولة.