لمنع انتشار كورونا.. «تحية أرطغرل» تُصبح شعارًا عالميًا للمصافحة

تسبب الفيروس في وفاة 4605 شخصاً حول العالم. [إنترنت]

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، فيروس كورونا المستجد وباء عالمي.

وبحسب آخر إحصائيات حتى مساء الأربعاء، تم تسجيل 125 ألفا و597 إصابة بفيروس كورونا الجديد، في 121 دولة وإقليما، وتسبب الفيروس في وفاة 4605 شخصاً حول العالم.

وألقى انتشار الفيروس السريع والمرعب بظلاله على تفاصيل الحياة اليومية لسكان دول العالم وقادتها، حيث بات الأشخاص يمتنعون عن المصافحة والعناق فيما بينهم، ويفضلون بدلاً من ذلك أساليب مختلفة لتحية بعضهم البعض.

وإحدى هذه الأساليب وأشهرها انتشاراً حول العالم، هي وضع اليد اليمنى على القلب، أي تماماً مثل التحية الشهيرة لأبطال المسلسل التاريخي التركي “قيامة أرطغرل”، وغيرها من المسلسلات التركية، بحسب ما أفادت شبكة “ترك برس”.

ونشر مسؤول القنوات الأجنبية ضمن مجموعة القنوات الرسمية التركية “TRT”، سردار قراغوز، مقطع فيديو، يُظهر تفاصيل هذه التحية وانتشارها حول العالم نتيجة فيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن هذا النوع من التحية، يعد منتشراً إلى الآن بين الأتراك، وتعبّر عن الحميمية والمحبة، وتصدر أغلب المسلسلات التركية، وأبرزها “قيامة أرطغرل”، وغيرها من المسلسلات.

الجدير بالإشارة أن “قيامة أرطغرل”، هو مسلسل تاريخي تركي تقع أحداثه في القرن الثالث عشر الميلادي، ويعرض مقدمات ودوافع تأسيس الدولة العثمانية من عرض سيرة حياة الغازي أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي من أتراك الأوغوز المسلمين ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وقام بدور أرطغرل الممثل التركي إنجين ألتان دوزياتان في 150 حلقة، وخمسة مواسم بعد أن شاهده قرابة 3 مليار إنسان في العالم، بحسب وكالة الأناضول، وبث عبر شاشات دول كثيرة، وحقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

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