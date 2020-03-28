لمنع انتشار كورونا.. روسيا تُغلق حدودها ابتداء من 30 مارس

تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بالفيروس في 26 منطقة. [أ ف ب]

أفادت وكالة “رويترز” اليوم السبت، بأن الحكومة الروسية أعلنت عن إغلاق حدود البلاد ابتداء من 30 مارس، في محاولة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الحكومة إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ في جميع نقاط تفتيش السيارات والسكك الحديدية والمشاة وسيُطبق على الحدود البحرية الروسية.

ولن يتم تطبيق القرار على الدبلوماسيين الروس وسائقي الشاحنات وآخرين.

هذا وعلقت البلاد بالفعل في وقت سابق، جميع الرحلات الجوية الدولية.

وأعلنت غرفة مكافحة انتشار عدوى فيروس كورنا المستجد في روسيا، اليوم السبت، بأنه تم خلال الـ24 ساعة الأخيرة تسجيل 228 حالة إصابة بفيروس كورونا في 26 منطقة في روسيا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات في البلاد 1264 حالة في 62 منطقة.

كما جرى الإعلان عن تعافي 4 أشخاص مصابين بـ”كوفيد-19″ وخروجهم من المستشفيات خلال الـ24 الأخيرة، وفي المجموع تعافى 49 شخصا تماما.

وبلغ مجموع، حالات الإصابة بفيروس كورونا، التي سجلت في روسيا حتى الآن، 1،264 حالة في 62 إقليماً.

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