لمنع تدفقات الهجرة غير النظامية.. النيجر والاتحاد الأوروبي يطلقان خطة مشتركة

أعلنت النيجر عن إطلاق خطة مشتركة للتصدي لتهريب المهاجرين غير النظاميين ومنع تدفقهم إلى ليبيا، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وأشار بيان صحفي مشترك صادر عن النيجر والاتحاد الأوروبي، أنّ مكافحة تهريب المهاجرين تمثل تحديًا مشتركًا يتطلب تعاونًا وتنسيقًا قويين مع الدول الشريكة الرئيسية على طول طرق الهجرة، بما يتماشى مع نهج الاتحاد الأوروبي الشامل للهجرة.

وأوضح البيان إشكالية المنطقة التي تقع فيها النيجر بكونها تتوسط منطقة الصحراء والتي تعتبر مفترق طرق لتدفقات الهجرة منذ عقود إلى شمال وغرب أفريقيا وإلى الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن كونها مقصدًا للمهاجرين.

من جانبه، شدّد الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنّ هذا الاتفاق سيؤدي إلى تحسين هياكل ادارة الحدود واتخاذ إجراءات صارمة ضد المتاجرين بالبشر والمهربين وأولئك الذين يسعون للاستفادة من محنة الرجال والنساء والأطفال المهاجرين.

يشار إلى أن الصحراء الكبرى تعد من أكثر طرق الهجرة خطورة وفتكًا في العالم، ووفقًا لمشروع المهاجرين المفقودين التابع للمنظمة الدولية للهجرة، تم توثيق أكثر من 2000 حالة وفاة في صفوف المهاجرين منذ عام 2014، لكنّ الخبراء يعتقدون أن الأرقام أعلى.