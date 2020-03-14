لمنع تفشي كورونا.. النرويج تُغلق جميع المطارات

ارتفع عدد المصابين بالفيروس في النرويج إلى 907. [رويترز]

قررت السلطات النرويجية، اليوم السبت، إغلاق جميع مطارات البلاد بشكل مؤقت، اعتبارا من يوم الاثنين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن رئيسة وزراء البلاد إرنا سولبرغ قولها، إن الحكومة جاهزة للقيام بكل ما يلزم لتأمين اقتصاد البلاد الذي تعرض للضربات بفعل إغلاق الشركات إثر تفشي الفيروس، وستسعى لاستيراد المعدات الطبية اللازمة من الصين.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصحية النرويجية في وقت سابق من اليوم عن تسجيل ثانية حالة وفاة بالفيروس، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 907.

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