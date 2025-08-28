لمنع تقديم المساعدات للمهاجرين.. أمريكا تفرض قيوداً صارمة على المنظمات الإنسانية

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قيود صارمة جديدة تمنع المنظمات الإنسانية التطوعية التي تتلقى تمويلاً حكومياً من تقديم أي مساعدة للمهاجرين غير الشرعيين، وفق ما نقلته صحيفة واشنطن بوست.

وقالت الصحيفة إن القواعد الجديدة تأتي ضمن تحديثات صادرة عن الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، وتشمل الالتزام بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون وسلطات الهجرة، وهو ما يعقد عمل المنظمات مع الفئات الأكثر ضعفًا بين السكان.

وأعرب بعض موظفي هذه المنظمات عن شكوكهم في دستورية المتطلبات الجديدة، معتبرين أنها قد تعرقل العمل الإنساني التقليدي.

ويشمل الحظر المؤسسات الدينية إلى جانب منظمات دولية مثل الصليب الأحمر وجيش الخلاص، الذين يشاركون عادة في إنشاء الملاجئ وتقديم المساعدات الأساسية، دون السؤال عن المعتقدات الدينية أو الانتماء السياسي أو وضع الوثائق لدى المستفيدين.

وبحسب المتطلبات الجديدة، يجب على جميع المنظمات المتلقية للتمويل الحكومي الامتثال للقانون الذي يمنع السلطات المحلية والولايات من إخفاء معلومات عن وضع الأشخاص بالنسبة للهجرة عن وزارة الأمن الداخلي، أو حتى إيوائهم، ما يمثل تغييرًا جذريًا في طريقة عمل المنظمات الإنسانية في الولايات المتحدة.

وتأتي هذه القيود في سياق السياسة المتشددة للرئيس دونالد ترامب تجاه الهجرة، حيث وقع مرسومًا رئاسيًا يعلن حالة الطوارئ على الحدود مع المكسيك، بالإضافة إلى سلسلة إجراءات لتعزيز الرقابة على تدفق المهاجرين، مؤكدًا التزام إدارته بتطبيق قوانين الهجرة بحزم.