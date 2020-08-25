لمنع دخول المهاجرين.. اليونان تزيد من طول السياج الحدودي مع تركيا

في محاولة منها لمنع تدفقات المهاجرين المستمرة إليها من تركيا، تحاول اليونان بأي طريقة ممكنة منعهم من دخول البلاد.

وبحسب ما نقلت تقارير إخبارية، فإن اليونان أعلنت عزمها توسيع السياج الحدودي ليمتد إلى مناطق أخرى ويتجاوز طوله الـ 40 كيلو مترا.

يأتي ذلك في حين، تحاول اليونان أيضاً منع وصول قوارب المهاجرين أيضا إلى شواطئها.

وبحسب ما نقل موقع “مهاجر نيوز”، أعلنت الحكومة اليونانية أنها ستمضي قدما في تنفيذ خطط لزيادة طول سياج من الإسمنت والأسلاك الشائكة أقامته عام 2012 على حدودها الشمالية مع تركيا لمنع المهاجرين من دخول البلاد.

من جانبه قال المتحدث باسم مجلس الوزراء ستيليوس بيتساس إن الحكومة اتخذت هذا القرار العام الجاري بعد أن حاول عشرات الآلاف من طالبي اللجوء دخول اليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، في أواخر فبراير الماضي عندما قالت تركيا إنها لن تحاول منعهم من ذلك.

وقال بيتساس في إفادة صحفية أمس الاثنين، إن المشروع الذي تتولى تنفيذه 4 شركات يونانية سيكتمل في غضون 8 أشهر بتكاليف تبلغ 63 مليون يورو.

وأضاف بيتساس أن السياج سيمتد في مناطق أوصى بها الجيش والشرطة، وكان أعلن في مارس أن السياج الذي يبلغ طوله حاليا 12٫5 كيلومتر سيزيد إلى 40 كيلومترا.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع اليونانية في وقت سابق، أنها تقيم حاجزا عائما لمنع المهاجرين من الوصول من الساحل التركي إلى جزيرة ليسبوس.

يُشار إلى أن المنطقة التي تم اختيارها للمشروع ستكون شمال شرق ليسبوس ويستخدمها مئات الآلاف من طالبي اللجوء الذين يحاولون دخول البلاد من تركيا المجاورة.

هذا ومن المقرر أن يتم إنجاز هذا الأمر حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

وسيبلغ طول الحاجز العائم 2٫7 كيلومتر وارتفاعه 1٫10 متر، وسيكلف نحو 500 ألف يورو، بحسب وزارة الدفاع اليونانية.

وتعتبر اليونان بوابة أوروبا بالنسبة للمهاجرين من الشرق الأوسط وغيره، ومر منها أكثر من مليون مهاجر عامي 2015 – 2016.