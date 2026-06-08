المنفي: ليبيا حريصة على توطيد التعاون مع موريتانيا والدفع به نحو آفاق أوسع

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مساء الأحد في مقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بالجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد سالم ولد مرزوك، الذي زار ليبيا بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني

وبحسب المجلس الرئاسي، نقل الوزير الموريتاني إلى رئيس المجلس الرئاسي رسالةً خطيةً من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، في إطار التواصل والتشاور المستمر بين قيادتي البلدين.

وتناول اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بين ليبيا وموريتانيا في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم مسارات التعاون والتكامل بين البلدين، استجابةً لتطلعات الشعبين نحو مزيد من التنسيق والعمل المشترك.

وأكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي خلال اللقاء تمسك ليبيا بتعزيز علاقات التعاون مع الجمهورية الإسلامية الموريتانية، والعمل على توسيع مجالات الشراكة بين الجانبين، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، ويفتح المجال أمام فرص أوسع للتعاون والتكامل في المرحلة المقبلة.

ويأتي اللقاء في سياق الجهود الرامية إلى تعزيز العلاقات العربية والإفريقية المشتركة، وتطوير أطر التنسيق الثنائي بين ليبيا وموريتانيا بما يسهم في دعم المصالح المتبادلة وترسيخ التعاون بين البلدين.