لمن صوّت قادة المنتخبات العربية في «ذا بيست2024»؟

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن أصوات قادة المنتخبات في “ذا بيست 2024” لأفضل لاعب في العالم والتي فاز بها البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد.

وأقام “فيفا” حفل جوائز “ذا بيست” في العاصمة القطرية الدوحة، وتم التصويت لاختيار الأفضل في كل فئة من فئات حفل “ذا بيست” من خلال الاعتماد على اختيارات قادة المنتخبات حول العالم بالإضافة لمدربي المنتخبات وكذلك اختيارات اللجنة الفنية التابعة للفيفا وأخيرا تصويت الجماهير.

وذهبت جائزة “ذا بيست” كأفضل لاعب في العالم لعام 2024 من نصيب فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني متفوقا على جميع منافسيه خاصة الإسباني رودري لاعب خط وسط مانشستر سيتي الذي حل ثانيا.

فيما فاز كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، بجائزة أفضل مدرب في العالم عن عام 2024.

ونشر الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” نتائج الاستفتاء، والتي حصل الدولي البرازيلي على 438 نقطة فقط من مدربي المنتخبات الوطنية، حيث تفوق عليه رودري بحصوله على 461 نقطة.

كما نال لاعب خط وسط مانشستر سيتي نقاطا أكبر من الصحفيين بواقع 543 نقطة، في حين حصل “فيني” على 538 نقطة فقط من الصحفيين.

وفي أصوات قادة المنتخبات في ذا بيست 2024، كانت الغلبة لمصلحة النجم البرازيلي بواقع 617 نقطة مقابل 373 نقطة لرودري.

وعززت أصوات قادة المنتخبات العربية من فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد والمنتخب البرازيلي.

أصوات قادة المنتخبات العربية:

المنتخب – القائد – الاختيار الأول – الاختيار الثاني – الاختيار الثالث

الجزائر- رياض محرز رودري فينيسيوس جونيور إرلينغ هالاند

البحرين- سيد محمد عباس فينيسيوس جونيور رودري جود بيلينغهام

جزر القمر- يوسف مشنغاما فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام فلوريان فيرتز

جيبوتي- حمزة عبدي إيدليه فينيسيوس جونيور رودري داني كاربخال

مصر- محمد صلاح فينيسيوس جونيور رودري داني كاربخال

العراق- جلال حسن هاشم فينيسيوس جونيور ليونيل ميسي رودري

الأردن – إحسان حداد فينيسيوس جونيور رودري جود بيلينغهام

الكويت- خالد الرشيدي فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام رودري

لبنان- محمد حيدر فينيسيوس جونيور كيليان مبابي لامين جمال

موريتانيا – يالي محمد ديلا فينيسيوس جونيور جود بيلينغهام رودري

المغرب- أشرف حكيمي كيليان مبابي فينيسيوس جونيور رودري

عمان- محمد المسلمي فينيسيوس جونيور داني كاربخال جود بيلينغهام

فلسطين- مصعب بطاط فينيسيوس جونيور داني كاربخال لامين جمال

قطر – أكرم عفيف فينيسيوس جونيور داني كاربخال جود بيلينغهام

السعودية – سالم الدوسري ر ودري فينيسيوس جونيور لامين جمال

تونس- علي عبدي ليونيل ميسي فينيسيوس جونيور لامين جمال

الإمارات- علي خصيف فينيسيوس جونيور إرلينغ هالاند توني كروس

اليمن- عبد الواسع المطري فينيسيوس جونيور رودري لامين جمال