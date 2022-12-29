لمهاجتمه الاتفاقية الليبية التركية.. مهندس الاتفاقية التركي يُهاجم حزب الشعب الجمهوري

هاجم مهندس الاتفاقية البحرية الليبية التركية الأدميرال جهاد يايجي حزب الشعب الجهوري التركي المعارض الذي زار نائبه بنغازي، وأعلن معارضة الحزب للاتفاقية التي وقعهتها تركيا مع ليبيا عام 2019 .

وقال يايجي إنّ موقف حزب الشعب الديمقراطي يتطابق تماما مع خطاب أثينا، رغم أن الاتفاقية تضمن بشكل واضح مصالح تركيا وليبيا في المتوسط مقابل موقف اليونان غير العادل وغير القانوني.

وأوضح الأدميرال التركي في تصريحات صحفية أنّ الاتفاقية البحرية التركية بعد تسجيلها في الأمم المتحدة تمثل حدود تركيا وليس من حق أي تركي رفض حدود بلاده. وفق قوله‎.