لمواجهة آثار السيول.. «الطرابلسي» يُصدر تعليماته بتشكيل فرق فنية

أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي تعليماته لكافة مديري الأمن بالمناطق والأجهزة والإدارات المعنية، بتشكيل فرق عمل بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأوضح الطرابلسي أنّ هذه الفرق ستواجه ما قد يسببه المنخفض الجوي الذي تشهده ليبيا منذ مساء السبت الماضي، وهطول أمطار غزيرة تسببت في جريان الأودية وانجراف التربة وتجمع المياه بالطرقات.

وكان جهاز الإسعاف والطوارئ دعا المواطنين القاطنين بالقرب من مجاري وادي المجينين ووادي الربيع ووادي الخروع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وشدّد جهاز الإسعاف والطّورائ على المواطنين عدم التحرك باتجاه السيول التي من المتوقع أن تصل إلى طرابلس بعد امتلاء الوديان بالمناطق الجبلية.