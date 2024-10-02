لمواجهة الجوع خلال الليل.. تناول هذه الوجبات!

قدم موقع “هيلث” مجموعة من النصائح لوجبات خفيفة وصحية يمكن تناولها عند الشعور بالجوع خلال الليل، والتي تحمي من الإصابة بمشكلات صحية عديدة.

وفيما يلي الوجبات التي نصح بها الموقع:

الكرز الحامض: يحتوي على الميلاتونين، وهو هرمون يتم إنتاجه في المخ ويساعد في إدارة دورات النوم، وله نكهة حلوة تجعله وسيلة للحد من الإحساس بالجوع في أوقات الليل المتأخرة.

الكيوي: يحتوي على الميلاتونين والسيروتونين، وهما هرمونان أساسيان في دورات النوم والاستيقاظ، كما أنه غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامينات C وE، التي تساعد في تقليل الالتهاب المرتبط غالبا بقلة النوم.

دقيق الشوفان: غني بالألياف، ويدعم النوم الجيد.

شرائح التفاح مع زبدة اللوز: هذه الوجبة توفر توازنا جيدا بين العناصر الغذائية الكبرى الثلاثة “الدهون والبروتينات والكربوهيدرات”.

الزبادي والعسل: توفر هذه الوجبة البروتينات والسكريات المضافة البسيطة.

الموز وزبدة الفول السوداني: توفر هذه الوجبة الخفيفة التوازن المثالي بين المالح والحلو وهي غنية بالعناصر الغذائية الأساسية.

المكسرات: تحتوي على المغنيسيوم والدهون الصحية.

عصير البروتين: يجمع بين البروتين والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى لإشباع الجوع ودعم جودة النوم.

هذا وكانت كشفت دراسة نُشرت عام 2020، “أن التأثيرات الصحية لتناول الوجبات الليلية تعتمدُ بشكل كبير على توقيت ونوعية وكميات الطعام”.

وفي دراسة أخرى نُشرت عام 2019، “وُجد أن النساء اللواتي تناولن العشاء في وقت متأخر أو تناولن وجبة خفيفة قبل النوم كن أكثر عرضة لزيادة الوزن أو السمنة”.

وأظهرت دراسة حديثة عام 2024، “أن تناول الطعام في وقت متأخر يمكن أن يؤدي إلى استهلاك المزيد من السعرات الحرارية مع التركيز على الأطعمة الفقيرة إلى العناصر الغذائية، مما يؤثر سلبًا على التحكم في مستويات السكر في الدم وزيادة الوزن مع مرور الوقت”.