لمواجهة العصابات الإجرامية وفرض الأمن.. داخلية «الوفاق» تُطالب رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ

طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، مجلس رئاسة الوزراء إعلان حالة الطوارئ واتخاذ الإجراءات والتدابير الاستثنائية، وذلك لمواجهة ما وصفتها بـ”العصابات الإجرامية” وفرض الأمن وتقديم الجناة للعدالة الناجزة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطن.

جاء ذلك في بيان للوزارة، الجمعة، بشأن جريمة القتل التي وقعت مساء الخميس بمنطقة السراج في طرابلس.

وأكدت وزارة الداخلية بأن مديرية أمن جنزور وعبر مركز شرطة السراج وقسم البحث الجنائي جنزور قد قاموا باتخاذ جميع إجراءات جمع الاستدلال لمعرفة الجناة ومباشرة إجراءات التحري لغرض القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

وأهابت الوزارة بأنها ستتعامل بكامل الحزم والجدية مع الخارجين عن القانون المسببين في إقلاق حياة المواطن أو النيل من أمن وسلامة الدولة ومؤسساتها.

وأضافت وزارة الداخلية في بيانها تقول:

وفي الوقت الذي طالما أكدت فيه وزارة الداخلية تصديها للإرهاب والتطرف وكذلك الهجوم الغاشم الذي يتبناه مجرم الحرب حفتر على العاصمة طرابلس فإنها تؤكد بأن الجرائم اليومية التي يرتكبها مجموعة من الغوغاء الخارجين عن القانون تعد شكلاً من أشكال الإرهاب الذي يهدد حياة المواطن بما يجعل هذا النوع من الجرائم جدير بالمحاربة واجتثاث أوكارها والقضاء على أرباب الجريمة والفساد أينما كانوا وبأشد أنواع الإجراءات والتدابير الأمنية.

من جانبه أيضًا استنفر وزير الداخلية فتحي باشاغا الأجهزة الأمنية للتحري والبحث لضبط المتورطين في إطلاق النار على مواطنين اثنين في منطقة السراج بطرابلس.