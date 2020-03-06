لمواجهة انتشار كورونا.. «ترامب» يوقع قراراً بتخصيص 8 مليارات دولار

وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، قرارا يقضي بتخصيص 8.3 مليار دولار للمساعدة في التصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، الذي أودى بحياة 12 شخصا في الولايات المتحدة وأصاب أكثر من 200 شخص.

وبحسب ما أفادت وكالة “أسوشييتد برس” للأنباء، فإنه من شأن هذا القرار توفير الأموال اللازمة لوكالات الصحة العامة الفيدرالية للحصول على اللقاحات والاختبارات والعلاجات المحتملة، ويساعد حكومات الولايات والحكومات المحلية على الاستعداد للتهديد والاستجابة له.

وقال نائب الرئيس مايك بينس، في وقت متأخر أمس الخميس، خلال رحلته إلى ولاية واشنطن التي توفي فيها 11 شخصًا بسبب الفيروس، إن ترامب كان يخطط لتوقيع مشروع القانون خلال زيارة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في أتلانتا.

من جهته قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن ترامب لن يزور الوكالة لأنه “لا يريد التدخل في مهمة مركز السيطرة على الأمراض لحماية صحة ورفاهية شعبهم والوكالة”.

هذا ووافق مجلس الشيوخ على حزمة التمويل، أمس الخميس، للمساعدة في التصدي لانتشار الفيروس أملاً في طمأنة الجمهور الخائف وتسريع استجابة الحكومة للمرض الجديد.

وأصاب الفيروس بحسب آخر إحصائيات، أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.