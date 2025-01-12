لمواجهة تحديات الطاقة.. تعزيز الربط الكهربائي بين ليبيا وتونس والجزائر

بحثت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، مع الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز”، سبل تعزيز مشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين ليبيا وتونس والجزائر.

وبحسب صفحة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، “يأتي هذا التعاون ضمن جهود مواجهة تحديات الطاقة، خاصة خلال ذروة استهلاك الكهرباء في فصل الصيف، بهدف تخفيف الضغط على شبكات النقل والتوزيع في البلدان الثلاثة”.

هذا و”كان هذا المشروع قد شهد تطورا ملموسا في نوفمبر الماضي، حيث نجحت تجربة الربط الكهربائي التزامني بين شبكات الدول الثلاث لمدة 24 ساعة، وأسفر ذلك عن تبادل للطاقة الكهربائية بين 400 و500 ميغاوات”.

وجاءت هذه الجهود “استنادا إلى اتفاق جرى في أبريل الماضي خلال أول قمة ثلاثية جمعت رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، والرئيس التونسي قيس سعيد، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تونس، حيث أقر الزعماء الثلاثة تسريع تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، ويتوقع أن يسهم المشروع في تحسين كفاءة أنظمة الكهرباء في الدول الثلاث وتوفير استجابة سريعة للطلب المتزايد على الطاقة”.

🔹️نحو مزيد تعزيز التعاون التونسي الجزائري في القطاع الكهربائي ✳️مثّل تعزيز التّعاون التونسي الجزائري في القطاع… تم النشر بواسطة ‏وزارة الصناعة والمناجم والطاقة‏ في الخميس، ٩ يناير ٢٠٢٥