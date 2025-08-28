لمواجهة حرب محتملة في أوروبا.. خطط طوارئ واسعة في المستشفيات الفرنسية

أصدرت وزيرة الصحة الفرنسية كاثرين فوتر أوامر داخلية تقضي بإعداد المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية في مختلف المناطق للتعامل مع تداعيات “حرب ذات كثافة عالية” محتملة في أوروبا بحلول مارس 2026، وفق تقرير لموقع “لو كنار أونشينيه” الفرنسي.

وحصل الموقع على وثائق تشير إلى تعليمات من وزارة الصحة موجهة لمديري وكالات الصحة الإقليمية، تطالبهم بالتجهيز لاستقبال آلاف الجنود الجرحى في حال نشوب نزاع مسلح واسع.

وتشمل الخطط إنشاء مراكز طبية قريبة من محطات النقل الرئيسية لتسهيل علاج وإعادة توجيه المصابين، حيث يمكن استقبال نحو 100 جندي يومياً لمدة شهرين، أو حتى 250 مريضاً يومياً خلال فترات الذروة.

ويأتي هذا التحضير بعد خطوات مماثلة اتخذتها بريطانيا، في مؤشر على استعداد دول أوروبية محتمل لنزاع عسكري كبير. رغم ذلك، أكدت وزيرة الصحة في مقابلة مع قناة “bfm tv” أن هذه الإجراءات جزء من خطة وقائية لتفادي تكرار عدم الاستعداد الذي شهدته فرنسا خلال جائحة كوفيد-19.

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه أشار إلى أن حكومته تستعد لأي طارئ في ظل تصاعد التوترات.