لمواجهة كورونا.. إجراءات حازمة جديدة في بريطانيا

إذا لم تُتبع القواعد، فإن الشرطة ستكون لها السلطات لتطبيقها. [PA]

أصدر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أوامره بإغلاق تام للبلاد لاحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أعلن رئيس الوزراء البريطاني، سيُمنع خلال فترة الإغلاق التام الخروج من المنازل لمدة 3 أسابيع.

وخي خطاب له مساء الاثنين، وصف جونسون الفيروس بأنه “أكبر تهديد” واجهته المملكة المتحدة منذ عقود.

ونوه بأنه يتعين على الناس في جميع أنحاء البلاد “البقاء في منازلهم” من أجل وقف نمو كوفيد-19، وحماية نظام الرعاية الصحية.

وأضاف جونسون يقول: “بدون جهد وطني ضخم لوقف نمو هذا الفيروس، ستأتي لحظة لا يمكن فيها لأي خدمة صحية في العالم أن تتكيف مع الظروف.. لن يكون هناك ما يكفي من أجهزة التهوية، أسرة العناية المركزة الكافية، الأطباء والممرضات”.

وبحسب الإجراءات الجديدة التي أعلن عنها رئيس حكومة بريطانيا، سيُسمح للناس بمغادرة منازلهم لأغراض محدودة، وهي: “التسوق للحصول على الضروريات الأساسية، في حالات نادرة بقدر الإمكان؛ شكل واحد من التمارين يوميًا – على سبيل المثال الجري أو المشي أو الدراجة – بمفردك أو مع أفراد أسرتك”، بالإضافة إلى شراء الاحتياجات الطبية، لتقديم الرعاية أو لمساعدة شخص ضعيف؛ والحركة من وإلى العمل، لكن فقط عندما يكون ذلك ضروريًا للغاية ولا يمكن القيام به من المنزل.

وحذر جونسون من أنه إذا لم تُتبع القواعد، فإن الشرطة ستكون لها السلطات لتطبيقها، بما في ذلك الغرامات وتفريق التجمعات بالقوة، وفق قوله.

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