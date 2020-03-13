لمواجهة كورونا.. إيطاليا تطلب دعماً من الاتحاد الأوروبي

وصل عدد الوفيات في إيطاليا 1016 والمصابين 15113. [العربية]

دعا الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الاتحاد الأوروبي للتعاون مع بلاده التي تعاني أوضاعا صعبة بسبب فيروس كورونا المستجد، بدلا من وضع العراقيل أمامها، وفق قوله.

وقال ماتاريلا في بيان، إنه “من الممكن أن تصبح التجربة الإيطالية في مكافحة فيروس كورونا مفيدة لباقي دول الاتحاد الأوروبي”.

وأضاف: “ولذلك، ننتظر منها على الأقل ألا تعيق مساعي التضامن معنا في مواجهة الفيروس، ضمن إطار المصلحة المشتركة”.

وبحسب قناة “راي نيوز 24” الإيطالية، فإن الرئيس الإيطالي أصدر بيانه عقب تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاغاردي”، حين قالت إن تخفيض فوائد التحويلات الحكومية الإيطالية ليس من مهام البنك المركزي الأوروبي.

وأعلنت إيطاليا مؤخرا حاجتها لدعم مالي قدره 25 مليار يورو لمواجهة الفيروس، فضلا عن مطالبتها الاتحاد الأوروبي بتقديم تسهيلات لها في الميزانية.

يأتي ذلك في حين، وصل عدد الوفيات في إيطاليا منذ انتشار الفيروس في البلاد قبل نحو 3 أسابيع، 1016 والمصابين 15113.

وبحسب آخر إحصائيات، أصاب فيروس كورونا الجديد أكثر من 135 ألفا في 125 دولة وإقليم، توفي منهم نحو 5 آلاف، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

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