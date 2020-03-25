لمواجهة كورونا.. الأمم المتحدة تُطلق خطة إنسانية عالمية

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن إطلاق خطة إنسانية عالمية لمكافحة وباء فيروس كورونا المستجد، في الدول الأكثر فقرا بتكلفة 2 مليار دولار، مؤكدا أن الجهود الدولية الفردية لمكافحة الفيروس لن تكون كافية، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك”.

وقال المتحدث باسم الأمين العام في تغريدات على تويتر، اليوم الأربعاء: “الأمين العام للأمم المتحدة يعلن عن خطة إنسانية عالمية لمكافحة فيروس كورونا في الدول الأكثر فقرا بتكلفة 2 مليار دولار”.

وأضاف: “فيروس كورونا يهدد العالم أجمع وأن ردود الفعل الفردية للدول لمكافحة الفيروس لن تكون كافية”.

يأتي ذلك في حين، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق، إن مشكلة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) تتطلب إجراءات غير مسبوقة، وهناك حاجة لخطة شبيهة بـ”زمن الحرب”، وفق قوله.

وقال غوتيريش في رسالة إلى قادة مجموعة العشرين: “سوف يتطلب القضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إجراءات غير مسبوقة مثل خطة “زمن الحرب”.

وأضاف: “تتمتع قيادة مجموعة العشرين بفرصة استثنائية للتوصل إلى حزمة إجراءات قوية للقضاء على التهديدات المختلفة على خلفية تفشي فيروس كورونا”.

وتابع: “هذا من شأنه أن يظهر التضامن بين شعوب العالم، وخاصة مع أكثر الناس ضعفا”.

ودعا الأمين العام قادة مجموعة العشرين إلى رفع العقوبات التي تعوق إيصال المواد الغذائية والمساعدات الطبية إلى مختلف البلدان.

كما أوضح غوتيريش أن وباء كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي يمثل أزمة تؤثر على كل شخص في العالم.