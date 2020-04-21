لمواجهة كورونا.. «الإخوان المسلمين» في مصر تُطلق حملة «شعب واحد»

تعتبر السلطات المصرية “الإخوان” جماعة محظورة منذ أواخر 2013. [الأناضول]

دشنت جماعة “الإخوان المسلمين” في مصر، حملة من خارج البلاد بعنوان “شعب واحد”، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا عن بُعد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أحمد ثابت، المتحدث باسم حملة “الجماعة” التي تعدها السلطات المصرية “محظورة”، خلال مؤتمر صحفي بثته فضائيات مصرية معارضة بالخارج.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن ثابت قوله: “وقع الاختيار على اسم الحملة ‘شعب واحد’، تعبيرا عن أننا نحن أبناء وطن وشعب ومستقبل ومصير واحد، ولذلك لا ينبغي أن تفرقه الأزمات”.

وأضاف: “نطلق الحملة لتكون بداية حقيقية لإجراءاتٍ عملية متجاوزين كل العقبات والمعوقات”.

وأوضح ثابت أن “منتجات الحملة وأفكارها ومشاريعها المختلفة سيتم توفيرها لكل وسائل الإعلام الوطنية”، مشيرا إلى أنه سيتم التحرك بصورة “فاعلة ومبتكرة في مجالات بينها طبية واقتصادية واجتماعية لمواجهة تداعيات الفيروس”.

ولم يوضح المتحدث كيفية إتمام حملته من داخل مصر، غير أن للحملة صفحة على فيسبوك تحمل اسم “شعب واحد نقدر”، تبث فيديوهات توضيحية باسم الحملة وأهدافها.

وتعد الحملة ثاني موقف للجماعة بعد إعلانها في 5 أبريل/ نيسان الجاري، تشكيل لجنة لمواجهة الفيروس مكونة من أطباء واقتصاديين وعلماء وإعلاميين، ستبث أفكارها عبر مواقع متخصصة وقنوات يوتيوب.

وحتى الاثنين، سجلت مصر 3333 إصابة بكورونا، بينها 821 حالة تعافي، و250 وفاة.

وتعتبر السلطات “الإخوان” جماعة محظورة منذ أواخر 2013، عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي (2012 ـ 2013)، المنتمي إليها، دون استجابة من الطرفين لمبادرات دولية ومحلية لحل الأزمة، وسط توقيف أعداد كبيرة من قيادات الجماعة وكوادرها، ومغادرة أعداد منها أيضا البلاد.

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