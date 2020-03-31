لمواجهة كورونا.. الجيش الأمريكي يبني مئات المستشفيات المؤقتة

تجاوز عدد الوفيات 3000 حالة. [رويترز]

أفاد مسؤولون أمريكيون، أن الجيش يسعى لبناء مئات المستشفيات المؤقتة في جميع أنحاء البلاد لاستيعاب آلاف حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة “رويترز” عن قائد سلاح المهندسين بالجيش اللواء تود سيمونايت قوله، إنه يتم البحث عن فنادق ومراكز مؤتمرات ومساحات مفتوحة كبيرة لبناء ما يصل إلى 341 مستشفى مؤقتا.

وحوّل سلاح المهندسين مركز مؤتمرات في نيويورك إلى مستشفى يتسع لألف سرير في غضون أسبوع.

يأتي ذلك في حين، زاد عدد حالات الإصابة المؤكدة بالولايات المتحدة عن 20 ألف حالة يوم الاثنين، مما فاق استيعاب المستشفيات التي بدأت تفتقر إلى وجود الأطباء والممرضات والمعدات الطبية ومعدات الحماية.

وتجاوز عدد الوفيات 3000 حالة، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمصابين 163 ألفا وفقا للبيانات الرسمية، حيث سجلت الولايات المتحدة 575 حالة وفاة يوم الاثنين فقط، وهو أعلى عدد وفيات جراء الفيروس في يوم واحد.

وبحسب تقديرات المسؤولين الأمريكيين، ربما يتراوح إجمالي عدد الوفيات جراء انتشار الوباء بين 100 و200 ألف حالة.

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