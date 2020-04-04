لمواجهة كورونا.. الدفاع التركية تُنتج كمامات وملابس واقية

وزارة الدفاع أنشأت مركزا خاصا لمكافحة فيروس كورونا . [الأناضول]

أفاد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، بأن وزارته تُساهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد بالبلاد من خلال إنتاج الكمامات، والملابس الواقية، والمواد المعقمة.

جاء ذلك في كلمة لأكار خلال اجتماع خاص بمناقشة التدابير اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الجمعة، بمشاركة كل من رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار، والجوية حسن كوجوك أقيوز، والبحرية عدنان أوزبال.

ونقلت وكالة “الأناضول” للأنباء عن أكار قوله، إن وزارته استخدمت كافة قدراتها وإمكانياتها لأداء المسؤوليات الواقعة على عاتقها بالشكل الأمثل في مكافحة فيروس كورونا، منذ اليوم الأول، تحت قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونوه بأن وزارة الدفاع أنشأت مركزا خاصا لمكافحة فيروس كورونا، يواصل مهامه في التخطيط والتنسيق في هذا الخصوص.

وأشار إلى أن الوزارة قامت من ناحية أخرى بتطوير قدراتها في إنتاج أنواع مختلفة من الكمامات، والألبسة الواقية، ومواد التعقيم.

وأوضح أن مديريات “دور الخياطة” التابعة لوزارة الدفاع تنتج أسبوعيا حوالي مليون كمامة، و5 آلاف بدلة واقية، بينما تنتج مديرية مصنع الأدوية التابعة للوزارة حوالي 5 آلاف ليتر من المواد المعقمة.

ولفت إلى أن شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التابعة لوزارة الدفاع بدأت اعتبارا من أمس الجمعة عملية إنتاج الكمامات، حيث من المخطط أن تنتج أسبوعيا حوالي مليونين ونصف المليون كمامة، و100 ألف بدلة واقية.

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