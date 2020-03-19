ليبيا

لمواجهة كورونا.. مركز مكافحة الأمراض يبحث سُبل توفير الإمكانيات العاجلة للمرافق الصحية

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 مارس 2020 - 19:44
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ليبيا
تم الاتفاق على العمل على دعم المخزون الحالي للجهاز. [NCDC]

بحث رئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور الطاهر بالخير، خلال الاجتماع الذي عقده اليوم الخميس، مع مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ.د بدر الدين النجار، الخطوات الاحترازية التي يجب أتباعها لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للوقاية منه وفق خطة العمل الموضوعة من قِبل المختصين في المركز.

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وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأنه تم خلال الاجتماع الذي عُقِد بمقر الجهاز، الاتفاق على الاستمرار في توفير كل احتياجات المرافق الصحية لمواجهة الجائحة.

وتم الاتفاق على العمل على دعم المخزون الحالي للجهاز لضمان الاستمرار في العمل وفق الخطة المعتمدة من قِبل المركز واللجان المُكلفة من المجلس الرئاسي بالخصوص.

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