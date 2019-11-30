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لمواجهة ما وصفها بـ«الاستفزازات» الأمريكية.. «مادورو» يُعلن التعبئة العامة لوحدات الجيش

عين ليبيا | آخر تحديث: 30 نوفمبر 2019 - 15:21
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فنزويلا تشهد أزمة سياسية حادة إثر إعلان رئيس البرلمان نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد. [أرشيف/رويترز]
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أنه أصدر أمرا بتعبئة وحدات الجيش بعد حصوله على معلومات تشير إلى أن كولومبيا والقيادة الجنوبية للولايات المتحدة، تعدان لإعمال استفزازية على الحدود مع بلاده.

وقال مادورو خلال اجتماع مع عمال النقل:

لدي معلومات تفيد بأن السلطات الكولومبية والقيادة الجنوبية للجيش الأمريكي، تعدان لاستفزاز آخر على الحدود بين فنزويلا وكولومبيا.

وأضاف يقول:

ينبغي على كافة أفراد القوات المسلحة البوليفارية أن تكون على أهبة الاستعداد القتالي.

يُشار أن فنزويلا تشهد منذ يناير الماضي، أزمة سياسية حادة، إثر إعلان رئيس البرلمان، خوان غوايدو، نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد.

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