لموشي يودّع منتخب تونس بعد 5 مباريات فقط

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم إقالة المدرب صبري لموشي من منصبه على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، وذلك بعد خمس مباريات فقط منذ توليه المهمة.

وجاء قرار الإقالة عقب الخسارة القاسية التي تلقاها منتخب تونس أمام السويد بنتيجة (5-1)، في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي أثارت موجة من الانتقادات وأعادت الجدل حول مستقبل «نسور قرطاج» في البطولة.

وبحسب تقارير إعلامية متطابقة، يُرجّح أن يتولى منذر الكبير مهمة الإشراف على المنتخب التونسي بشكل مؤقت خلال ما تبقى من منافسات كأس العالم 2026، في انتظار حسم الاتحاد التونسي لكرة القدم ملف القيادة الفنية للمنتخب بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد التونسي خلال الساعات المقبلة تفاصيل المرحلة المقبلة وهوية الجهاز الفني الذي سيقود المنتخب في استحقاقاته القادمة.