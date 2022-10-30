لم يغتسل منذ نصف قرن.. وفاة أقذر رجل في العالم عن 94 عاماً

توفي «عمو حاجي» الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه «أقذر رجل في العالم» عن 94 عاماً، بعد أشهر فقط من غسله لأول مرة منذ عقود.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أنّ عمو حاجي رفض استخدام الماء والصابون لأكثر من نصف قرن خوفاً من إصابته بالمرض، وهو يعيش في محافظة فارس جنوبي إيران، تجنب محاولات سابقة من قبل القرويين لتنظيفه.

لكن وسائل الإعلام المحلية تقول إن عمو حاجي استسلم أخيراً للضغوط واستحم قبل بضعة أشهر، وقد مرض بعد ذلك بوقت قصير وتوفي يوم الأحد.

وفي مقابلة سابقة، أجراها مع صحيفة طهران تايمز في عام 2014، كشف أن وجبته المفضلة كانت النيص «الدعلج» وهو نوع من القوارض، وأنه يعيش بين حفرة في الأرض وكوخ من الطوب بناه الجيران المهتمون لحاله من قرية ديجة.

وقالت وكالة إيرنا إنّ سنوات من عدم الاستحمام تركته مغطى بـ«السخام والقيح»، في حين أنّ نظامه الغذائي يتكون من لحوم فاسدة ومياه غير صحية يشربها من عبوة زيت قديمة.

وقالت وكالة الأنباء إن محاولات تحميمه أو إعطائه ماءً نظيفاً للشرب جعلته حزيناً، وعلى الرغم من ذلك، ظل موضوع: هل أنه صاحب الرقم القياسي لأطول مدة بدون استحمام أم لا، مثار خلاف وجدل.

وفي عام 2009، كانت هناك تقارير عن رجل هندي، لم يغسل أسنانه أو ينظفها لمدة 35 عاماً، في ذلك الوقت. ولم يعرف ما الذي حدث له بعد.