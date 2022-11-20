لندن تُؤكد ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الأحد، في العاصمة طرابلس، مع سفيرةَ المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هورندال.

وناقش الطرفان الجهود المحلية والدولية لحل الأزمة السياسية في البلاد، وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على قاعدة دستورية وسلطة تنفيذية واحدة؛ من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية وإنجاز الاستحقاق الانتخابي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

بدورها أكدت السفيرة البريطانية على ضرورة الحفاظ على المساحة الديمقراطية في ليبيا وتوسيعها، كما أدانت في ذات السياق محاولة منع المجلس الأعلى للدولة من عقد جلساته، معربة عن رفض بلادها لاستخدام القوة في الخلافات السياسية.