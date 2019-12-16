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لندن.. مجوهرات بقيمة 50 مليون إسترليني بعملية سطو ضخمة و”غريبة”

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 16 ديسمبر 2019 - 13:12
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عملية سطو غرب لندن[فرنسا24]

ذكرت صحيفة ذا صن أن مجوهرات بقيمة 50 مليون إسترليني (64 مليون دولار) سُرقت من منزل في غرب لندن تملكه تمارا إيكلستون، عارضة الأزياء وابنة المسؤول السابق في بطولة العالم للسيارات (فورمولا 1) بيرني إيكلستون، وذلك في عملية سطو أثارت جدلا بسبب ملابساتها.

وأوضح تقرير الصحيفة أن تمارا، وهي عارضة أزياء وشخصية مشهورة في بريطانيا، كانت قد غادرت البلاد توا لقضاء عطلة عيد الميلاد عندما وقعت عملية السطو.

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واستغرقت عملية السطو 50 دقيقة، دون أن يلحظ الحراس شيئا غير عاديا في المنزل.

وقالت متحدثة باسم شرطة العاصمة البريطانية إنها لن تؤكد أي تفاصيل محددة، لكنها ذكرت عند سؤالها عن القضية أن الشرطة استدعيت إلى عقار سكني بغرب لندن بعد الساعة 23:00 مساء الجمعة للاستجابة لبلاغات عن سطو.

وأضافت:”حضر أفراد الشرطة… هناك تقارير عن سرقة كمية من المجهورات عالية القيمة. لم تحدث اعتقالات. التحقيقات مستمرة”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من عائلة إيكلستون.

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