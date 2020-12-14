لندن.. مُطالبات لإغلاق المدارس والتحول للتعليم عبر «الإنترنت»

مجلس منطقة غرينتش (Greenwich) في لندن طلب من جميع المدارس في الحي الواقع وسط العاصمة الإغلاق اعتبارا من اليوم الإثنين والتحول إلى التعلم عبر الإنترنت بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقال داني ثورب رئيس المجلس إن حالات الإصابة بكورونا في المنطقة تتصاعد بسرعة كبيرة، مما استدعى طلبه للقيام بإجراء فوري، لأن المنطقة سجلت أعلى معدلات إصابة منذ مارس الماضي.

وأوضح ثورب أنه لهذا السبب طلب من المدارس إغلاق مبانيها اعتبارا من مساء اليوم والانتقال إلى التعلم عبر الإنترنت طوال مدة الفصل الدراسي، وأضاف أن القرار لا يشمل العاملين الأساسيين وذوي الاحتياجات الخاصة.

وزفق ماذكرت قناة “الحرة” شهدت منطقة غرينتش، التي تقع جنوب شرقي لندن في المملكة المتحدة، ارتفاعا حادا في معدل حالات الإصابة الجديدة بكورونا لمدة أسبوع في الأيام الأخيرة، وتم تسجيل 248.3 حالة لكل 100 ألف شخص في الأيام الـ7 حتى 9 ديسمبر مقارنة بـ 158 حالة في الأيام الـ7 حتى 2 ديسمبر.

وجاء قرار إغلاق المدارس بعد أن حذر عمدة لندن صادق خان السكان من أن العاصمة قد تتجه إلى فرض قيود من الفئة 3 في غضون أيام بسبب ارتفاع معدلات الإصابة.

وحث خان سكان لندن يوم السبت الماضي على اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الأقنعة أثناء التسوق في عيد الميلاد، وطلب وزير الصحة مات هانكوك من التلاميذ والمعلمين في أجزاء من لندن وكينت وإسيكس إجراء اختبار كورونا كجزء من مخطط اختبار جماعي للمدارس الثانوية.

وفي هذا السياق ستنتقل المدارس الثانوية والكليات في ويلز إلى التعلم عبر الإنترنت اعتبارا من اليوم الإثنين كجزء من الجهود الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقالت وزيرة التعليم في ويلز كيرستي ويليامز يوم الخميس الماضي إن القرار جاء بعد تحذير مسؤولين طبيين من أن “وضع الصحة العامة في البلاد يتدهور”.