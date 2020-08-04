لنقي: التئام مجلس النواب بشقيه مهم

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، أن التئام مجلس النواب بشقيه مهم.

وأضاف تصريح لـ”عين ليبيا”: “وإن كنت أرى أن هذا الأمر غير ميسر ما لم يتفق عقيلة والسراج، وما لم تتم التهدئة بين مصر وتركيا و تتحسن العلاقات بينهما فالأزمة الليبية ستستمر”.

وتابع: “آمل أن يعي عقيلة والسراج أن مصلحة البلاد الوصول إلى تفاهم وتوافق لتجنيب البلاد العودة للحرب”.

وطالب عضو المجلس الأعلى للدولة بالوصول إلى اتفاق لتوحيد السلطة التنفيذية والتشريعية وتوحيد مؤسسات الدولة والعمل على تهدئة الأوضاع الأمنية وتنشيط الحياة الاقتصادية والسلم الاجتماعي وتمهيد الطريق في أقرب وقت لانتخابات رئاسية وتشريعية وتسليم الأمانة للسلطة الجديدة.

واختتم حديثه بالقول: “يجب أن نعلم أنه لن تكون هناك تسوية قريبة للازمة الليبية دون وصول عقيلة والسراج لاتفاق وبدعم من تركيا ومصر”.