لنقي: كيف تُريدون من الشعب أن يُصدقكم ومجلس النواب منقسم على نفسه؟

تحصلت «عين ليبيا» على نسخة من الرسالة التي أرسلها عضو مجلس الأعلى للدولة السيد أحمد لنقي، رد فيها على بيان مجلس النواب الموقع عليه 22 عضو فقط من مجلس النواب المنعقد في طبرق.

وجاء في الرسالة:

اطلعت على بيانكم الموقع من 22 عضوا من أعضاء مجلس النواب والصادر بتاريخ 11 أبريل الجاري، وهذه تعليقاتي:

1- كل بنوده لا خلاف عليها بل أراه متفقًا مع رؤية المجلس الرئاسي التي أعلن عنها السيد السراج

2– اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى للدولة وجهت خطابا لرئيس المجلس الرئاسي ولمحافظ المصرف المركزي تتضمن معظم الأفكار التي طالبتم بها في بيانكم باستثناء الحديث عن توحيد المؤسسات العامة لأنه اختصاص أصيل للمجلسين النواب والدولة.

3- لم تشيروا لكيفية تنفيذ هذه البنود مع أن هذا من صلب اختصاص مجلس النواب بالمشاركة مع مجلس الدولة.

4- كيف تريدون من الشعب أن يصدق هذه البيانات ومجلس النواب منقسم على نفسه مجموعة في طرابلس و مجموعة في طبرق وأخرى في تونس، كنت أتمنى أن تبذلوا جهدا أكبر في لم شمل مجلسكم وعقد جلسة بنصابها القانوني.

5- وكنت أتمنى أيضا أن تشيروا في بيانكم لضرورة إعادة فتح تصدير النفط، والدعوة لتحييد هذا المصدر لرزق الليبيين عن الصراعات المسلحة وغيرها إلى أن تهدأ الأمور ثم ننظر في سبل التوزيع العادل لموارد البلاد من خلال نظام إداري اتحادي ينص عليه دستور توافقي.

6- الإصلاحات الاقتصادية و المالية والمصرفية اختصاص جهات عدة في الدولة لابد من وجود تنسيق بينها و انسجام و رقابة ولكن للأسف الرقابة غائبة بغياب مجلس النواب المنقسم والمعطل.

7- وقف الحرب والعودة للمسار السياسي وفقا للاتفاق السياسي واعتماده من قِبل مجلس النواب هو أسرع سبيل للوصول لتهيئة الطريق للاستحقاقات الديمقراطية من انتخابات تشريعية و رئاسية في أقرب وقت لاستقرار البلاد.

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