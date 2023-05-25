لنقي لـ«عين ليبيا»: لا أمل ينتظر من 6+6 بسبب سلطة الأمر الواقع

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنّه لا آمل ينتظر من مخرجات لجنة 6+6 المشتركة لوضع القوانين الانتخابية لطالما هناك من يفرض سلطة أمر الواقع.

وأوضح لنقي في تصريح لـ«عين ليبيا» أنّها لطالما هناك قوة الأمر الواقع في شرق البلاد وغربها، والتى تكاد تُكوُنْ دولتين كونفدراليتين على تراب الوطن، فإنّه يصعب انتظار نتائج من عمل اللجنة، وفقا لتعبيره.

وذكر لنقي أنّ الآمل الوحيد لبقاء ليبيا موحدة هو التفاهم و التوافق بين هاتين القوتين في شرق البلاد وغربها، وذلك في أسرع وقت ممكن لتوحيد الجيش والمؤسسة الأمنية.

واختتم عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي أنّ جميع المجهودات التي تبذل قبل اتفاق القوتين، ستكون غير جادة ولن تصل إلى نتيجة فعليه، بحسب تصريحه.