لن تخطر في بالك.. ألمانيا تبتكر طريقة «غريبة» للانتقام من «ترامب»!

في أغرب ردّ على الرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترحت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، “فرض رسوم مالية على كل تحديث لجهاز “آيفون”.

وبحسب صحيفة “دير تاغشبيغل” الألمانية، قالت بيربوك: “إذا قام الآخرون، كما هو الحال اليوم، بفرض رسوم بنسبة 25%، يمكننا استخدام جميع أدواتنا، كم مرة نقوم بتحديث جهاز الآيفون الخاص بنا؟ عشر سنتات لكل تحديث، سيجلب الكثير من المال لأوروبا، ولكن هذا قد لا يعجب الآخرين”.

من جهتهما، أعلنت كل من أوتاوا وبكين، عن “اتخاذ خطوات انتقامية ضد واشنطن، في حين أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيعلن عن إجراءات مماثلة في أبريل المقبل”.

هذا “وكانت الولايات المتحدة فرضت رسوما بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، كما رفعت نسبة الرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الصينية إلى 20%، وفرضت رسوما جمركية على السلع الواردة من الاتحاد الأوروبي”.