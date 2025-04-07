لن تصدّق.. ابتكار جهاز لمعالجة «الاكتئاب والقلق»

كشفت شركة أمريكية عن “جهازها الجديد الذي يساعد على تحسين الحالة العقلية ويخفف من أعراض الاكتئاب والقلق”، وفق ما ذكرت شركة “BTL” المتخصصة في تطوير الأجهزة الطبية.

وخلال تقديم عرض أولي للجهاز، قال الطبيب الأمريكي بول فرانك، “إن جهاز Exomind يقدم علاجا غير جراحي لتحفيز الدماغ مصمم لتحسين الصحة العقلية والعاطفية، ويعتمد على تقنية التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS) التي تمت الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لعلاج الاكتئاب”.

وأضاف: “في كندا، حصلت أيضا على الضوء الأخضر للمساعدة في معالجة القلق واضطراب الوسواس القهري والمشاكل المرتبطة بازدياد الشهية القهري”.

وقال الدكتور فرانك: “إن هذه التقنية ستكون ذات أهمية خاصة للأشخاص الذين يعانون من التوتر والقلق المزمن، وكذلك لأولئك الذين يريدون تقليل اعتمادهم على مضادات الاكتئاب”.

وبحسب صحيفة “ميل”، أوضح الطبيب “أن للجهاز ذراعا ميكانيكية مزودة بملفات كهرومغناطيسية، ومن خلالها يتم توجيه نبضة مغناطيسية موجهة إلى منطقة محددة من الدماغ لمدة 30 دقيقة، ويعمل هذا الإجراء على تحسين الوظائف الإدراكية ويقلل من القلق، ويظهر التأثير بعد 3 جلسات، ولكن للحصول على نتيجة دائمة ينصح بإجراء 6 جلسات”.